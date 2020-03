Samenwerking zuivelfabrieken tijdens coronacrisis

FrieslandCampina, heeft samen met de andere spelers in de zuivel de handen in elkaar geslagen om de Nederlandse supermarkten te kunnen blijven bevoorraden.

De normale concurrentie is daarvoor even opzij gezet. Dit zegt CEO Hein Schumacher in een 'podcast' met Salem Samhoud.

Het besluit is genomen zodra duidelijk werd dat de schappen in de supermarkten leeg begonnen te raken. Onder meer Albert Heijn en Jumbo hadden daar last van en vonden het nodig om daar richting de consument uitleg over te geven.

Logistieke samenwerking

Hoe die samenwerking er uit ziet, licht Schumacher niet toe, maar daarbij moet volgens een woordvoerder vooral worden gedacht aan een verregaande logistieke afstemming. Alles om de supermarkten bevoorraad te houden.

Om de uitdagingen in de komende weken het hoofd te kunnen blijven bieden, is een uitgebreid crisisplan opgesteld en wordt vooral gefocust op het primaire proces, zijnde de productie van zuivel, aldus Schumacher. Hij verwacht dat de melkveehouderij de komende 6 tot 8 weken in de huidige crisismodus blijft. Dat is volgens hem geen tijd om achterover te leunen en af te wachten, maar om alert te zijn en te luisteren naar de signalen van de overheid.