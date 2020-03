SGP wil af van verplichte rijenbemesting

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vraagt landbouwminister Carola Schouten af te zien van de voorgenomen verplichting tot rijenbemesting in mais op zand en löss per 2021.

Bisschop verwijst hierbij naar de tegenvallende uitkomsten van proeven met rijenbemesting op de Wageningse proefboerderij in Vredepeel en de uitkomsten van het onderzoek naar drijfmest van Vanhoof en Nigten in opdracht van de VBBM.

Bisschop vraagt via Kamervragen wat Schouten vindt van het onderzoek naar drijfmest bij 135 bedrijven. De onderzoekers concluderen hierin dat er voor reductie van ammoniakuitstoot en stikstofverliezen veel meer moet gebeuren dan de voorgestelde maatregelen.

Volgens de onderzoekers zijn geen dichte vloeren op gierkelders, geen mest injecteren, minder bemesten, dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest, koeien minder eiwit voeren en geen kalk in de boxen strooien veel effectiever om ammoniakemissie en stikstofverliezen te verminderen dan de huidige regels die de overheid voorschrijft. SGP vraagt de minister of ze vervolgonderzoek wil laten doen naar dit onderzoek, waarbij ook rekening wordt gehouden met de kritiek van WUR op het onderzoek.

Kringlooplandbouw

SGP vraagt de minister of ze de aspecten voerkwaliteit, mestkwaliteit en bodembiologie de aandacht wil geven die ze verdienen in het licht van de opgaven met betrekking tot ammoniakemissie, waterkwaliteit, bodembeheer en kringlooplandbouw. Bisschop vraagt haar hierbij ook of er mogelijkheden zijn voor validatie en toepassing van de relatief goedkope Solvita-methode voor het meten van ammoniakemissie uit mest, zodat deze ammoniakemissie beter in beeld gebracht kan worden en ondernemers gestimuleerd worden om gericht maatregelen te nemen.