Ander krachtvoer volstaat niet voor EDF-boeren Nederland

De Nederlandse leden van de European Dairy Farmers (EDF) halen onder aangescherpt stikstofbeleid de normen aan ruw eiwit in het rantsoen niet met alleen ander krachtvoer.

Dat concludeert WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst op basis van de Kringloopwijzer-data over 2017, 2018 en 2019 van 39 leden van de European Dairy Farmers. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens de winterbijeenkomst van deze netwerkgroep.

Gemiddeld rantsoen

Gemiddeld voerden de leden in die periode een rantsoen met 166 gram ruw eiwit per kilo droge stof. In het plan van het Landbouwcollectief wordt aangegeven dat 150 gram haalbaar moet zijn voor het gros van de bedrijven. Dat is volgens Hilhorst op deze bedrijven niet haalbaar door alleen aanpassing van het krachtvoer. Dat bevatte bij de EDF‘ers gemiddeld 180 gram ruw eiwit per kilo. Door dat gehalte terug te brengen naar 158 gram, komen de bedrijven op een gehalte in het rantsoen van 160.

“Voor een verdere verlaging in het rantsoen richting 150 of 155 gram ruw eiwit is meer nodig dan alleen maar overschakelen op ander krachtvoer. Dan wordt het zaak een deel van de snijmais te vervangen door CCM en meer focus te leggen op het ruweiwitgehalte van weide- en kuilgras”, aldus de onderzoeker.

De bedrijven die de Kringloopwijzer over de drie jaar inzonden zijn voor 41% te karakteriseren als bedrijf op zandgrond, 37% als kleigrond, 15% als veengrond en 7% als sterk gemengde grondsoorten. De gemiddelde melkproductie is 17.000 kilo per hectare.