RFC verhoogt plafond voor aflossing obligaties

FrieslandCampina heeft extra ruimte gemaakt voor de aflossing van ledenobligaties-vrij.

Het aflossingsplafond bij Rabobank is onlangs verhoogd van € 100 miljoen naar € 200 miljoen. Dit bevestigt een woordvoerder van de onderneming.

Overstap naar A-ware

Doel van deze nieuwe afspraak was om nieuwe ruimte te creëren. Na de interne handelsdag van deze week is voor in totaal € 80 miljoen aan obligaties afgelost of wordt binnenkort afgelost. Afgelopen week kwamen de laatste obligaties binnen van de leden die vorig jaar groepsgewijs overstapten naar A-ware. Alles bij elkaar was het aanbod op de handelsdag meer dan 1 miljoen obligaties, een twaalfde van het totale aantal nu uitstaande obligaties-vrij (door bedrijfsbeëindiging etc is dit geen vaste hoeveelheid).

Hierna kan voorlopig nog voor € 120 miljoen aan extra obligaties worden afgelost. De hoop en verwachting bij FrieslandCampina is dat het bedrijf nu weer een aantal jaren de tijd heeft.