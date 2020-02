Bel Leerdammer zet januariprijs lager in markt

Bel Leerdammer heeft de kale melkprijs voor januari vastgesteld op € 36,17 per 100 kilo.

Aan toeslagen kan tot € 3,25 bij worden verdiend. Dit is de prijs ex btw, bij een levering van 1,1 miljoen kilo per jaar en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Ook geldt de prijs bij 3,57% eiwit. Vergeleken met de melkprijs van december (nog met 3,47% eiwit) is de huidige melkprijs € 1,52 per 100 kilo lager.

VLOG-gecertificeerde productie

Om leveranciers te bewegen sneller over te stappen op VLOG-gecertificeerde productie wordt bovenop de standaardvergoeding van € 1 per 100 kilo een markttoeslag van € 0,25 per 100 kilo betaald. Die geldt echter alleen als veehouders tegelijk ook weidegang (€ 2 per 100 kilo) toepassen.