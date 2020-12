Royal A-ware start werving Belgische melkveehouders

Zuivelbedrijf Royal A-ware start met de aanstelling van Luc Van Hoe als directeur melkveehouderijzaken in België de werving van melkleveranciers in België.

Deze stap volgt op het recente bericht dat A-ware de melkpoederfabriek van FrieslandCampina in Aalter overneemt.

Voor deze fabriek, met een capaciteit van ongeveer 400 miljoen kilo melk, zoekt A-ware zelf melkaanvoer. Daarom is de onderneming geïnteresseerd in langetermijnsamenwerking met Belgische melkveehouders.

Gesprekken met melkveehouders

De verwachting is dat Van Hoe al in de komende weken gesprekken zal opstarten met melkveehouders. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich alvast aanmelden via de website van het bedrijf, zo meldt A-ware. Over het concrete aanbod aan de melkveehouders kan het bedrijf nu nog geen uitspraken doen.

Van Hoe heeft eerder gewerkt bij onder andere Kerry Group (IRL), Savencia (FR) en laatstelijk Milcobel (Be). Hij heeft een uitgebreid netwerk in de Belgische food en agri-wereld.

Royal A-ware mogelijk geduchte concurrent

Belgische zuivelbedrijven reageren afwachtend op de stap van Royal A-ware naar de Belgische melkveehouderij. De onderneming kan zich manifesteren als een geduchte concurrent voor de bestaande bedrijven. Voor Belgische melkveehouders kan het bedrijf nieuwe kansen bieden, als het tenminste een betere melkprijs betaalt dan de huidige marktleiders, zo valt te horen.