Arla verlaagt vooral bio-melkprijs december

Arla Foods Nederland verlaagt de gangbare melkprijs voor december met 8 cent per 100 kilo naar een basisprijs van € 33,15 per 100 kilo. De biologische melkprijs wordt met € 1,40 per 100 kilo verlaagd naar € 44,97 per 100 kilo.

Dit zijn de prijzen exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. De maximale gangbare melkprijs komt uit op 36,50 per 100 kilo. Dit is incusief € 1,00 voor klimaat. De maximale biologische melkprijs komt uit op € 46,82 per 100 kilo.

Beide prijzen iets lager dan vorig jaar

Voor gangbare melk betaalt Arla over heel 2020 een basisprijs uit van precies € 33.00 per 100 kilo. Voor biologische melk wordt een basisprijs betaald van € 45,49 per 100 kilo. In beide gevallen is het iets minder dan over 2019, al lijkt het anders te zijn. Probleem is dat de gewijzigde standaardgehalten voor melk per 1-1-2020 de vergelijking bemoeilijken.