A-ware komt met seizoenstoeslag voor weidemelk

Royal A-ware is van plan om volgend jaar een seizoenspremie van 2 cent per kilo melk te betalen voor weidemelk. Deze premie wordt betaald in de maanden mei, juni en juli. Royal A-ware meldt dit in een bekendmaking aan de leveranciers.

Reden voor de seizoenspremie is dat de onderneming volumegroei ziet en kansen voor graskaas, zo bevestigt een woordvoerder. Deze plus van 2 cent wordt per jaar geëvalueerd en geldt alleen voor de weidemelkstroom, dus niet voor de biologische- en AH-melkstroom. Concurrentiedruk groot in Vlog-melkmarkt Melk van het Noorden meldt verder dat A-ware minder positief is over het Boerderijmelkprogramma, met daarin Vlog. De onderneming stelt dat er veel concurrentiedruk bestaat in de markt. Komend voorjaar maakt A-ware bekend wat dit betekent voor de Boerderijmelkstroom. Deze groep beurt nu een premie van € 1,50 bovenop de basismelkprijs. A-ware wil meer biologische melk ontvangen De vraag naar zuivel uit de AH-melkstroom trekt ondertussen verder aan. Daarom kan een aantal melkveehouders op de wachtlijst toetreden tot het AH-programma. A-ware zoekt daarnaast extra biologisch leveranciers.