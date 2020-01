‘Uiergezondheid als mooiste bijvangst’

In de 2 jaar dat Jacques van Poppel gehygiëniseerde dikke fractie als ligbedstrooisel gebruikt, hebben slechts 3 koeien mastitis gehad.

Dat is de mooiste bijvangst van onze investering in een Jumpstart-installatie. Dat stelde melkveehouder Jacques van Poppel tijdens een themamiddag over mestbewerking in Koudum (Fr.).

Verhitting dikke fractie

Van Poppel melkt met zijn zoon een kleine 200 melkkoeien in Molenschot (N.-Br.). Hij verwerkt zijn mest sinds 2018 in een Jumpstart-vergistingsinstallatie. Het digestaat wordt na vergisting gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt verhit en daarna gebruikt als strooisel in de ligboxen, waarna het weer in de mest belandt en uiteindelijk, met 7 kilo fosfaat per ton, wordt geëxporteerd.

Minder mastitis

Door de warmtetoevoeging worden alle kiemen in het strooisel gedood. Sindsdien is het aantal mastitisgevallen tot bijna 0 gereduceerd. In 2019 waren het 3 gevallen, waarvan 2 na een speenbetrapping. Van Poppel: “Dat is de mooiste bijvangst van de mestvergisting: gezondere koeien.“

Van Poppel geeft aan dat 2018 een leerjaar was. In 2019 schreef de vergister zwarte cijfers, mede door de SDE-subsidies op stroom en hergebruik van warmte.