Melkkwaliteit over breedte iets beter

De kwaliteit van de boerderijmelk, geleverd door veehouders, is over 2019 amper veranderd. Er zijn slechts kleine verschuivingen.

De melkkwaliteit van Nederlandse boerderijmelk is al jarenlang van zeer hoog niveau. Over 2019 is er niet veel veranderd in de kwaliteitsparameters. In de breedte is er sprake van een zeer lichte verbetering, gezien de kleine verschuivingen in positieve zin. Dat meldt zuivellaboratorium Qlip in Zutphen.

Celgetal

Een belangrijke parameter voor kwaliteit van de zuivel is het celgetal. Niet alleen voor de verwerkende industrie belangrijk, maar zeker ook voor de veehouder, want het is een maat voor de uiergezondheid van de koeien op zijn bedrijf. Het enkelvoudig celgetal steeg in 2019 met 3.000 naar 176.000 cellen per milliliter melk.

Het geometrisch celgetal echter daalde juist naar 170.000 cellen per milliliter. Slechts 0,34% voldeed niet aan de grenswaarde van 400.000 cellen geometrisch.

Kiemgetal

Ook bij het kiemgetal, een maat voor de reinheid van de melk, is een zeer lichte daling te zien. Daar daalde het enkelvoudig kiemgetal met 200 naar 13.100 kolonievormende eenheden (kve) en geometrisch daalde de waarde naar 10.800 kve (-100).

Groeiremmende stoffen

Als in melk groeiremmende stoffen worden gevonden, wordt de melk afgekeurd. Groeiremmende stoffen zijn residuen van antibiotica. Het percentage kortingsgevallen op basis van aanwezigheid van groeiremmende stoffen ligt al vijf jaar tussen 0,016 en 0,011%. Ook over 2019 komt het percentage met 0,012% in deze range.

Melkmonsters met boterzuur

Het percentage melkmonsters met boterzuur lijkt ook een iets dalende trend in te zetten na de ‘piek’ in 2016. Boterzuur zorgt voor gasvorming in kaas en geeft een ranzige smaak. Het is daarom sterk ongewenst. De aanwezigheid van boterzuur wordt vastgesteld door de gasvorming te meten in twee buizen. Als er gasvorming optreedt in een buis geeft dat een + waarde. Gasvorming in beide buizen wordt weergegeven door twee keer een +. In 2016 lagen de percentages +/- en +/+ op respectievelijk 6,71% en 1,44%. Daarna zette een continue verbetering door en over 2019 liggen de percentages op respectievelijk 5,25% en 0,55%.