ZuivelNL verhoogt Nederlandse zuivelprijzen

ZuivelNL heeft de officiële Nederlandse zuivelnoteringen deze week verhoogd. Daarmee wordt de stijgende lijn van de voorbije weken doorgetrokken.

De boterprijs stijgt met € 4 naar € 347 per 100 kilo. Dat deze prijs stijgt komt niet als een verrassing, want in de spotmarkt werden deze prijzen vorige week al betaald. Wel is het gevoel dat een veel verdere prijsstijging niet haalbaar is.

Melkpoeders

Voor melkpoeders noteert ZuivelNL deze week ook hoger. Vollemelkpoeder stijgt naar € 290 per 100 kilo, terwijl voor mageremelkpoeder op € 221 per 100 kilo uitkomt. Mageremelkpoeder voor veevoer ligt hier met € 206 per 100 kilo nog wel iets onder.

Weipoeder

Uitzondering is de prijs van weipoeder. Vanwege de Afrikaanse varkenspest vraagt China veel minder van dit product en dat zet de prijs van weipoeder in de wereldmarkt onder druk. ZuivelNL verlaagt de notering voor deze week met € 1 naar € 58 per 100 kilo.

GDT-veiling

Dinsdagmiddag 17 september gingen ook op de GDT-veiling van Fonterra de zuivelprijzen al omhoog. Die prijsstijgingen werden grotendeels veroorzaakt door een gunstige wisselkoers van de Chinese yuan. Voor veel Chinese kopers is het nu interessant om producten te kopen op de GDT-veiling, waar in dollars wordt betaald.