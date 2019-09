Nederlandse melkpoederprijzen blijven stijgen

Zoals verwacht blijft de tendens in de zuivelmarkt licht positief.

Alle Nederlandse zuivelnoteringen stijgen, met uitzondering van weipoeder, dat ook vorige week achterbleef. Vooral de melkpoederprijzen hebben vooruitgang geboekt. Vollemelkpoeder steeg met € 5 per 100 kilo en noteert nu € 286. Mageremelkpoeder voor consumptie werd € 3 duurder en staat nu op € 218, de veevoervariant is € 5,00 per 100 kilo duurder geworden en brengt nu € 202 per 100 kilo op. Verse boter trekt eveneens verder bij, met € 3 naar € 343. De boterprijs komt echter van ver, om te spreken van een echte prijsverbetering is meer nodig. Op de Europese markt is melkvet geen voortrekker. Mageremelkpoeder scoort internationaal nu het best.