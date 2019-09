Megaverlies bij redelijke melkprijs Fonterra

Zuivelreus Fonterra leed in het boekjaar 2018-‘19 een verlies van omgerekend bijna € 350 miljoen, 3 keer zo veel als het boekjaar daarvoor. Het bedrijf verwacht volgend jaar echter weer winst te maken en dividend uit te keren aan de leden-melkveehouders.

Fonterra heeft dit laten weten bij de verlate publicatie van de jaarcijfers. Voor de melkprijs hebben de slechte prestaties en enorme afschrijvingen van de zuivelonderneming niet echt een merkbaar effect gehad. Gemiddeld betaalde Fonterra NZ$ 6,35 per kilo vet en eiwit uit (ongeveer € 27,80 per 100 kilo melk). Dat is een vrij goede prijs. Wel konden de leden fluiten naar een dividend-uitkering. Degenen die aandelen Fonterra bezitten, zagen bovendien een flink deel van de waarde daarvan verdampen.

Betere melkprijs voorzien

Voor het lopende jaar wordt een nog iets betere melkprijs voorzien, van naar schatting rond de € 29,60 per 100 kilo, plus misschien 90 cent dividend per aandeel.

De omzet van Fonterra bleef in het voorbije jaar met € 11,6 miljard ongeveer gelijk aan die van 2017-‘18.

Kopers voor Chinese bedrijven

Bij de reorganisatie van de activiteiten zijn veel doelen behaald, maar nog niet het doel om in het voorbije jaar al omgerekend € 600 miljoen aan schulden af te lossen. In het lopende jaar wordt dit doel echter meer dan gehaald, zo is de verwachting. Veel dochterbedrijven en deelnemingen zijn afgewaardeerd of verkocht, bijvoorbeeld het belang in DFE Pharma. In China zoekt Fonterra nog naar kopers voor mega-melkveebedrijven en voor het aandeel in Beingmate. In Zuid-Amerika moet nog verder worden gereorganiseerd. De belangen in Nederland houdt het concern vooralsnog aan.