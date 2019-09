Europese melkprijs in augustus weer iets lager

De gemiddelde Europese voorschotmelkprijzen komen in augustus uit op € 33,36 per 100 kilo standaardmelk.

Daarmee ligt de prijs 7 cent lager dan in juli. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO, European Dairy Farmers en ZuivelNL.

De meeste zuivelondernemingen hielden in augustus hun melkprijzen gelijk. Dat de gemiddelde melkprijs daalt, komt vooral door de prijsverlagingen van de Ierse bedrijven Dairygold en Glanbia. Beide partijen verlaagden hun melkprijs met € 1 per 100 kilo. Ook Müller en Danone haalden iets van hun melkprijzen af. De melkprijs van Saputo Dairy UK (voorheen Dairy Crest) daalt vanwege de lagere koers van het Britse pond.

Lees verder onder de grafiek.

Stabiele melkprijzen afgekondigd

Het ziet er sterk naar uit dat de melkprijzen ook de laatste maanden van het jaar niet of nauwelijks gaan veranderen. FrieslandCampina en Arla hebben al stabiele prijzen afgekondigd voor september. De verwachting is dan ook dat de gemiddelde Europese melkprijs tussen de € 33 en € 34 per 100 kilo blijft. Een range waar de prijs al het gehele jaar tussen beweegt.