Ook Hochwald stabiel bij beweeglijke zuivelmarkt

Hochwald Foods houdt de melkprijs voor juli gelijk op € 33,93 per 100 kilo (€ 36,23 maximaal).

Het is daarmee het zevende bedrijf dat de melkprijs deze maand stabiel houdt. Alleen FrieslandCampina, en in haar kielzog DeltaMilk (dat dezelfde prijssystematiek volgt) hebben hun prijzen verlaagd.

Stabiliteit is wat het beeld bepaalt aan het melkprijzenfront. Het meest extreme voorbeeld is het Noord-Europese Arla. Dat heeft de melkprijs eigenlijk al sinds januari niet meer aangepast. De enige uitbetalingsverschillen die leden/leveranciers in Nederland zien, worden veroorzaakt door wisselkoersverschillen.

Juist beweeglijke zuivelmarkt

De stabiliteit bij de uitbetalingsprijzen lijkt op gespannen voet te staan met de bewegingen op de zuivelmarkt. Daar is van alles gaande. Immers, de boter- en roomprijs is dit jaar sterk gedaald door een zwakke vraag.

De magere melkpoederprijs dan. Die is in de eerste maanden sterk hersteld door het einde van de interventie en is nu vrij stabiel, de kaasprijs beweegt een beetje tussen de € 2,70 en € 3 per kilo en de weiprijs is flink verslechterd door vooral een mindere vraag vanuit China.