Nederlandse koe haalt veel melk uit kilo voer

De Nederlandse koe produceert ongeveer 1,3 kilo standaardmelk per kilo opgenomen droge stof.

Dit is vrij hoog ten opzichte van de voerefficiëntie in andere zuivellanden, zo meldt het Internationale boerderij-vergelijkingsnetwerk (IFCN). Het netwerk schat op basis van de rantsoensamenstelling alleen voor typisch Franse (Centraal-Frankrijk) en Deense melkveebedrijven een hogere efficiëntie in van meer dan 1,4 kilo melk per opgenomen kilo droge stof. Op het Franse bedrijf is de hoge efficiëntie toe te schrijven aan een hoog aandeel maïskuil in het rantsoen. Op het typisch Deense melkveebedrijf ligt de verklaring in een hoog aandeel krachtvoer.

Ierland

Het typisch Ierse melkveebedrijf produceert minder dan 1 kilo melk per kilogram opgenomen droge stof. Op dit bedrijf krijgen de koeien vooral vers gras en graskuil en bestaat het totale rantsoen uit minder dan 15% krachtvoer. Buiten Europa schat IFCN de melkproductie per kilo opgenomen droge stof over het algemeen iets lager. Alleen voor herkenbare bedrijven uit de VS (Californië) en Australië is een met Nederland vergelijkbare voerefficiëntie berekend van bijna 1,3 kilo melk per kilo droge stof.