Mannheimia vaker gevonden bij melkvee

Bij melkvee is in de periode 2016-2018 4,4 keer vaker Mannheimia haemolytica in sectiemateriaal aangetroffen dan in de periode 2004-2006.

Dat meldt Royal GD in haar blad Herkauwer. Ook bij vleeskalveren is er een toename te zien. Daar is de kans op aantonen zelfs 5,5 maal zo groot. Bij jongvee onder 1 jaar op melkveebedrijven wordt geen toename vastgesteld.

Agressief verloop

De Gezondheidsdienst voor Dieren meldt dat de organisatie de laatste jaren steeds vaker betrokken wordt bij zeer agressief verlopende long- en borstvliesontsteking. Bij luchtwegklachten en koorts wordt vaak eerst gedacht aan IBR, BVD of Salmonella. Maar bij zeer agressief, snel en dodelijk verloop van het ziektebeeld komt Mannheimia meer in beeld. Soms wordt een koe in de avond ziek en is het dier in de ochtend al zo ver dat het niet meer te redden is.

De bacterie leidt vooral tot problemen in de herfst- en winterperiode. Vaak blijft het ook niet bij één geval van ziekte. Het is zelfs voorgekomen dat op een bedrijf in korte tijd meer dan tien koeien aan een infectie met de bacterie bezweken.

Maatregelen

Omdat ook bij Mannheimia resistentie voorkomt is het belangrijk dat via longspoeling van het zieke dier of aanbieden ter sectie bij sterfte de bacterie wordt vastgesteld en voor welke antibiotica de stam gevoelig is. Dan kan de juiste medicatie worden vastgesteld.

Rust is belangrijk voor dieren die mogelijk besmet zijn met de bacterie. Royal GD adviseert daarom bij verdenking op Mannheimia eventuele vaccinaties uit te stellen. Dat geldt ook voor stressvolle ingrepen.