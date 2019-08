Beduidend minder gras geoogst in 2018

De droogte van 2018 heeft geleid tot 17% minder grasopbrengst dan in het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 is van het areaal grasland 5.362 miljoen kilo droge stof gras geoogst. In 2017 was dat nog 6.407 miljoen kilo droge stof.

Areaal grasland gedaald

Daarbij moet worden opgemerkt dat het areaal grasland ook is afgenomen met ruim 2%, van 928.000 naar 907.000 hectare. De totaal gemaaide oppervlakte is 2.499 hectare. Dat resulteert in een maaipercentage van 275. Het jaar daarvoor lag dat op 285%.

Verwerking gras

Van het gemaaide gras is 87% verwerkt tot kuilgras. 5% wordt als hooi gewonnen en 4% is benut voor zomerstalvoedering. De resterende 4% valt onder het kopje ‘overig’.