Bladeren en kolf bepalen stopmoment beregenen

Veehouders moeten goed kijken tot wanneer ze met beregenen van snijmais doorgaan. Dat advies geeft Groeikracht Zuid.

Planten die voor driekwart groen zijn en een kolf hebben gezet, komen nu in een belangrijke fase van de afrijping: de kolfzetting. Voor het maken van grote en goedgevulde korrels is vocht nodig. In dat geval is het nodig om op gronden die het nodig hebben nog een ronde water te geven.

Zolang de bladeren boven de kolf nog groen zijn, gaat het afrijpen van de kolf nog door. Er zijn namelijk groene bladeren nodig voor het ‘productieapparaat’ van de plant om zetmeel te maken. Het beregenen van mais met veel bruin blad, zeker boven de kolf, heeft dus geen zin meer.

Hoge kosten

Volgens Groeikracht zijn sommige percelen op droge zandgrond dit jaar wel 4 of 5 keer beregend. Beregenen kost de veehouder per ronde veel geld, maar kan in deze fase dus nog wel bepalend zijn voor een optimale opbrengst en kwaliteit van de snijmais.