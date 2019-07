Mestnormen voor melkvee in 2020 iets lager

De excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf volgend jaar iets omlaag.

Dat blijkt uit het voorstel dat het ministerie van landbouw openbaar heeft gemaakt via een internetconsultatie. De nieuwe normen liggen tot 14 augustus ter consultatie, waarbij iedereen via internet kan reageren op de voorstellen.

Stikstofcorrectiefactoren hoger

Voor een melkkoe met een productie van 9.500 kilo melk met een ureumgehalte van 22 geldt nu een excretienorm van 127,5 kilo stikstof en 44,9 kilo fosfaat. Vanaf 2020 wordt dit 124,0 kilo stikstof en 44,6 kilo fosfaat. Doordat de rekenmethode voor stikstofverliezen via vervluchtiging is aangepast, zijn de stikstofcorrectiefactoren hoger dan bij eerdere berekeningen. De gemiddelde stikstofexcretie is daardoor, met name bij vaste mest, lager dan de huidige normen. Bij melkvee met stalmest kan dit tot een verschil van 20% oplopen.

Iets meer melkvee

De verlaging van de excretienormen heeft tot gevolg dat melkveehouders iets meer melkvee kunnen houden binnen het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Op een veestapel van 140 melkkoeien scheelt het ongeveer 1 koe.

De excretietabel bij melkvee is fors uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. - Foto: Peter Roek

Excretietabel bij melkvee fors uitgebreid

De excretietabel bij melkvee is fors uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. In de oude tabellen was dit vanaf 5.624 kilo melk. Bij de hoogproductieve koeien is de tabel uitgebreid tot een productie van 14.874 kilo melk, eerder was de hoogste norm voor koeien die meer dan 10.624 kilo melk per jaar produceerden. Hoogproductieve koeien die bijvoorbeeld 12.000 kilo produceren en een ureumgehalte van 22 hebben, mochten eerder met een excretie van 140,5 kilo stikstof en 49,3 kilo fosfaat rekenen, dat is nu 144 kilo stikstof en 51,8 kilo fosfaat.

Fosfaatvoordeel heel hoogproductieve koeien ondervangen

Het fosfaatvoordeel van heel hoogproductieve koeien omdat er geen hogere excretienorm was, is hiermee ondervangen, net als het nadeel voor laagproductieve- dubbeldoelkoeien. Koeien met een lage melkproductie van bijvoorbeeld 4.000 liter en een ureumgehalte van 22 moesten eerder rekenen met een stikstofproductie van 90,5 kilo en een fosfaatproductie van 32,4 kilo. In het nieuwe stelsel is dit 79,5 kilo stikstof en 28,6 kilo fosfaat.

Veelsproken actualisatie

De actualisatie van de excretieforfaits is veelbesproken. Al langer was duidelijk dat de nu geldende normen hoger zijn dan de becijferde excretieforfaits. Landbouwminister Carola Schouten wilde de normen echter nog niet aanpassen, omdat ze vreesde dat er dan nog meer melkkoeien gehouden zouden worden, waardoor het risico op overschrijding van het fosfaatplafond nog groter zou worden. De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van een periode van 3 jaar, vanwege de fluctuatie in beschikbaarheid en samenstelling van (ruw)voer. De nieuwe cijfers hebben ook gevolgen voor de mestopslagcapaciteit voor runderen, schapen en geiten.

Aparte forfaits biologische sector

Voor de biologische sector zijn aparte forfaits vastgesteld. Voor runderen wijken deze niet veel af van de gangbare normen. Voor biologische varkens en pluimvee zijn de normen hoger dan voor gangbare dieren. De mestopslagcapaciteit wordt voor biologische varkens en kippen daardoor 25 tot 60% hoger ingeschat.