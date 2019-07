Kamervragen over lange duur bezwaren fosfaatrechten

VVD en CDA zijn kritisch over de tijd die RVO.nl gebruikt voor de afhandeling van bezwaarschriften over fosfaatrechten.

Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) vragen landbouwminister Carola Schouten om opheldering.

Knelgevallenregeling

De politici willen van Schouten weten waarom de afhandeling van de bezwaren zo lang duurt. Nog altijd zijn er bijna 2.700 veehouders in onzekerheid over het aantal fosfaatrechten dat zij toegewezen krijgen. De veehouders hebben bezwaarschriften ingediend of doen beroep op de knelgevallenregeling, maar ze weten nog altijd niet of het beroep gegrond wordt verklaard of dat ze in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling. Uit cijfers die het ministerie begin deze maand openbaar maakte, blijkt dat een vijfde van de bezwaarschriften nog niet is afgehandeld en dat ruim 70% van de beroepen nog niet zijn afgehandeld.

Herbeoordeling aantal fosfaatrechten

Via schriftelijke vragen willen VVD en CDA weten waarom de herbeoordeling van het aantal fosfaatrechten als gevolg van gerechtelijke uitspraken niet gelijk worden behandeld met de lopende bezwaarschriften van bedrijven. Ook willen ze weten welke procesafspraken er zijn gemaakt met ondernemers die bezwaren of beroepen hebben ingediend en wanneer de betrokken ondernemers duidelijkheid krijgen.