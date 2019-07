In december pas duidelijkheid over derogatie 2020

Door vorming van een nieuwe Europese Commissie kan niet eerder dan in december gestemd worden.

Pas in december zal op zijn vroegst duidelijk worden of Nederland volgend jaar nog derogatie heeft. Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Door de vorming van een nieuwe Europese Commissie kan er niet eerder dan in het nitraatcomité van december gestemd worden over het Nederlandse verzoek om derogatie te verlengen.

Mestfraude

In juni stuurde Schouten de benodigde informatie over de versterkte handhavingsstrategie om mestfraude tegen te gaan naar de Europese Commissie. Hierover zal in de zomer verder worden gesproken met de Commissie. De inzet voor de nieuwe derogatie, die anders dan andere jaren voor 2 jaar zal gelden, is verlenging van de huidige derogatie, waarbij – afhankelijk van de grondsoort – 250 of 230 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden gebruikt per hectare, in plaats van de standaard norm van 170 kilo. De huidige derogatie is afgegeven voor 2018 en 2019. Een eventuele verlenging zal voor 2020 en 2021 gelden.

Minder derogatiebedrijven door stoppers

De afname van het aantal derogatiebedrijven in de periode van 2016 tot 2019 komt vooral door bedrijfsbeëindiging, derogatievoorwaarden die als beperkend worden beschouwd en omschakeling van bedrijven naar andere producten of productiewijzen. Dat blijkt uit een studie die Wageningen Economic Research uitvoerde in opdracht van het ministerie. In 2018 daalde het aantal derogatiebedrijven met 1.228 (6,6%) ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 ging het om 448 bedrijven. Het ging toen om een daling van 2,3%.

Commissie Deskundigen Meststoffenwet

“De netto afname van het derogatie-areaal is procentueel kleiner dan de afname van het aantal derogatiebedrijven. Niettemin blijft ten behoeve van de waterkwaliteit een omvangrijk areaal grasland van belang. Derogatie kan een instrument zijn om het areaal niet-uitspoelingsgevoelige gewassen te stimuleren”, schrijft Schouten. Ze gaat aan de slag met de suggesties vanuit de sector om de derogatie aan te passen. Zo vraagt ze de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) verschillende derogatie-opties te beoordelen en daarbij ook rekening te houden met koolstofvastlegging in de bodem, kringlooplandbouw en weidevogels.