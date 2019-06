Onderzoek naar vorming micobieel eiwit uit pensfermentatie

De Dairy Campus is een proef gestart om te meten hoeveel microbieel eiwit wordt gevormd uit pensfermentatie van kuilgras, snijmais, zetmeel en vezels in de koe zelf.

Dat meldt de organisatie op haar website. Doel is om deze info te vertalen naar een hoeveelheid darmverteerbaar microbieel eiwit per voedermiddel.

Eiwitbehoefte van melkkoeien

De onderzoekers geven aan dat om ammoniakemissie te verminderen, onderzoek naar de eiwitbehoefte van melkkoeien en de eiwitwaarde van voedermiddelen noodzakelijk is. Melkveehouders proberen de eiwitgehalten in de melkveerantsoenen te laten dalen, maar dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de koeien. Door de eiwitbehoefte en eiwitwaarde van voedermiddelen nauwkeurig in te schatten, kunnen de rantsoenen voldoende worden afgestemd op de eiwitbehoefte van de melkkoe. Een belangrijke bron van eiwit voor de koe is microbieel eiwit dat in de pens wordt gevormd bij de fermentatie van voer.

Fermentatie van zetmeel

Zoals aangegeven is het doel van de proef om te meten hoeveel microbieel eiwit gevormd wordt uit pensfermentatie van zetmeel en vezels. Uit laboratoriumonderzoek komt naar voren dat er waarschijnlijk meer microbieel eiwit vrijkomt uit fermentatie van zetmeel dan uit fermentatie van vezels. Dit is echter nog nooit gemeten in een onderzoek in de koe zelf.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in opdracht van de Federatie van Nederlandse Diervoederketen. De komende 3 maanden worden de benodigde data van de verschillende koeien verzameld om vervolgens te worden geanalyseerd.