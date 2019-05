Temperatuursom bepalend voor bemesten eerste snede

Wie zich houdt aan strooien van kunstmeststikstof op grasland op basis van de temperatuursom, heeft de grootste kans op een goede benutting en optimale opbrengst.

Strooien van kunstmeststikstof voor de eerste snede gras kan het best bij een temperatuursom van 180 tot 250 graden. Dat blijkt uit cijfers van 2 jaar onderzoek naar voorjaarsbemesting op grasland, uitgevoerd door Groeikracht. “De temperatuursom is daarmee bewezen terug van weggeweest”, zegt Mark de Beer, adviseur bij Groeikracht, een organisatie die zich bezig houdt met optimalisatie van de ruwvoerteelt.

Geëxperimenteerd met gedeelde gift

Groeikracht heeft op meerdere tijdstippen kunstmeststikstof gegeven op proefvelden. Daarbij is ook geëxperimenteerd met een gedeelde gift. “In de regel hanteren wij de vuistregel 2/3 in het begin en later afstrooien met het resterende 1/3 deel. In de praktijk betekent dat bij een zuivere stikstofgift van 80 kilo stikstof eerst 200 kilo ASS en later nog eens 100 kilo KAS.”

Lees verder onder de foto

Vanaf temperatuursom 180 tot 250 geeft stikstofbemesting op grasland het beste resultaat. - Foto: Henk Riswick

Bemesting op temperatuursom 180-250

De proefveldobjecten gaven bij een bemesting op temperatuursom 180-250 steeds de hoogste drogestofopbrengsten en ook de hoogste eiwitopbrengsten. De temperatuursom werd de laatste jaren nogal eens naar de achtergrond verwezen, waarbij meer gelet werd op bodemtemperatuur.

3% meer droge stof en 8 % meer eiwit

De Beer signaleert dat de temperatuursom een robuuster getal is, met een keiharde grens van 180 graden om te starten met de eerste gift. “In vergelijking met een temperatuursom 110 tot 180 brachten de stroken die op som 180 tot 250 bemest zijn 3% meer droge stof op en 8 % meer eiwit. Dat bewijst toch de kracht van de temperatuursom.”

De Beer: “Als je te vroeg bent, werkt dat averechts. Te laat is natuurlijk ook niet goed. Wie op de kalender kijkt en wacht tot half of eind maart is vaak al ver voorbij de 250 graden en soms ook al verder dan 350 graden. In dat laatste geval ben je echt te laat en laat je opbrengst en benutting liggen.”

Hoge stikstofbenutting en opbrengst wenselijk

In het kader van zoveel mogelijk eiwit van eigen land winnen, is een hoge stikstofbenutting en opbrengst wenselijk. Het advies om toch vooral de temperatuursom in de gaten te houden en daarop te anticiperen. “Kijk daarom naar de temperatuursom 180 graden. Het maakt niet uit over welke datum dat we het dan hebben. Je mag al kunstmesttikstof strooien vanaf 1 februari. Als op 8 februari de temperatuursom is bereikt, en de draagkracht van het land is goed, staan alle seinen op groen om de kunstmeststikstof op het grasland te strooien.”

Effect in de tweede snede

Ook de resultaten van de tweede snede worden nog verzameld door Groeikracht. Het is namelijk mogelijk dat niet alle stikstof van de laat gegeven kunstmest benut is in de eerste snede. Dat kan dus wellicht nog resulteren in een effect in de tweede snede.

Mark de Beer is tevens weidecoach en een van de sprekers op de Grasdag 2019. Hij zal daar dieper ingaan op de benutting van stikstof van (vers) gras in combinatie met weidegang.