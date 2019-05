Resultaten en kennis in e-boek Beweiding

De resultaten van 3 jaar onderzoek in project Amazing Grazing worden ontsloten via e-boek ‘Beweiding’.

Een eerste versie van het e-boek ‘Beweiding’ is beschikbaar. Deze is nog niet compleet, maar zal de komende maanden steeds verder gevuld worden. Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken, bouwstenen genoemd. De bouwstenen Grasvoorraad, Bodem en Grasopname zijn gevuld met hapklare brokken. In de loop van 2019 vult Amazing Grazing alle bouwstenen aan en zullen vaker nieuwe versies verschijnen. De definitieve versie verschijnt in november.

Amazing Grazing heeft als doel nieuwe kennis voor optimaal beweiden te ontwikkelen. En die kennis moet toepasbaar zijn in de praktijk via managementtools en concrete beweidingssystemen. Hiervoor zijn in 2016 – 2018 veldproeven op de proefbedrijven Dairy Campus, KTC Zegveld en Vredepeel uitgevoerd.