Kamer stemt voor verhogen afroming fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het voorstel van landbouwminister Carola Schouten om het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10 naar 20%. Alleen PVV, SP, SGP en FvD stemden tegen. In de wet wordt opgenomen dat de verhoging uiterlijk 2 weken nadat het aantal fosfaatrechten onder het plafond zit, wordt teruggedraaid.

De maatregel wordt genomen omdat het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen kilo moet worden gebracht.

Schouten geeft de voorkeur aan het verhogen van het afromingspercentage boven het instellen van een nieuwe generieke korting. Een generieke korting zou volgens haar leiden tot het vervroegd slachten van dieren en daarbij zou de last van de maatregel bij minder boeren terechtkomen dan bij het verhogen van de het afromingspercentage.

Een generieke korting zou effect hebben voor 11.500 niet-grondgebonden veehouders, terwijl vorig jaar 12.500 transacties in fosfaatrechten waren, waarmee de groep op wie de afroming betrekking heeft groter is. Schouten benadrukt dat ze zelf kiest voor verhoging van de afroming en dat ze dit niet doet omdat de melkveesector zo nadrukkelijk zegt geen nieuwe generieke korting te willen.

Twijfel over juridische basis maatregel

Tijdens het debat werd duidelijk dat SGP grote twijfels heeft over de juridische basis van de maatregel. In de staatssteunbeschikking is vastgelegd dat de fosfaatproductie onder het plafond moet zijn, maar niet dat dit ook geldt voor het aantal uitgegeven fosfaatrechten. Schouten erkent dit en zegt dat dit voortkomt uit gesprekken die ze heeft gevoerd met Eurocommissaris Vestager. Roelof Bisschop (SGP) wil de stukken van deze overleggen, zodat hierover ook op papier bewijs is. Dat kan Schouten niet geven, omdat dit onder de vertrouwelijkheid van onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaat valt. SGP nam hier geen genoegen mee. De minister heeft nu toegezegd de stukken vertrouwelijk ter inzage te leggen.

Kamer kritisch over gang van zaken

De Tweede Kamer is kritisch over de abrupte wetswijziging van Schouten, die wordt gezien als het zoveelste lapmiddel van het stelsel. D66, PvdA, PVV en PvdD roepen daarom actief op om te kijken naar een nieuw stelsel om het fosfaatrechtenstelsel te vervangen. Schouten wil dat op dit moment niet. Ze wil veehouders niet opzadelen met nog meer veranderingen van het stelsel.

Op verzoek van de Kamer komt Schouten voor september met een voorstel voor herziening van de excretieforfaits. Schouten zegt echter nieuwe normen pas op zijn vroegst per 1 januari 2020 in te kunnen voeren. Voor VVD en CDA was de aanpassing van de excretieforfaits voorwaarde om in te stemmen met de wetswijziging. CU en ChristenUnie willen hierbij ook de forfaits aanpassen voor hoog- en juist laagproductieve koeien. Deze vallen nu in sommige gevallen buiten de bestaande normen.

De fosfaatrechten voor de vleesveehouderij blijven een zwak punt in het fosfaatrechtenstelsel. Dat erkent landbouwminister Carola Schouten tijdens de behandeling van de wetswijziging van het stelsel. Het ministerie verwacht na de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de beleidsregel jongvee 300.000 kilo fosfaat extra uit te moeten geven aan vleesveehouders. Hierbij is ook al rekening gehouden met een eventuele tegenvallende uitspraak van het CBb in een nog te voeren rechtszaak over vleesvee en fosfaatrechten.

Geen goedkeuring voor uitzonderen vleesvee

Schouten wil deze extra fosfaatrechten, net als de 400.000 kilo fosfaatrechten die eerder aan vleesveebedrijven zijn uitgegeven, niet mee laten tellen voor het melkveeplafond. Op vragen van CDA’er Jaco Geurts reageert Schouten dat ze hiervoor nog geen goedkeuring heeft in Brussel, al is de Commissie wel op de hoogte van deze lijn van LNV. Ook VVD’er Helma Lodders vindt dat het ministerie dit lek moet dichten, omdat vleesveehouders de rechten kunnen verkopen aan melkveehouders, waardoor ze toch onder het melkveeplafond komen. Schouten zegt dit niet te kunnen, omdat de rechten niet apart te labelen zijn voor vleesvee en melkvee. Wel wordt geregistreerd of fosfaatrechten van vleesveebedrijven naar melkveebedrijven worden verkocht. Schouten gaat ervan uit dat lang niet alle fosfaatrechten bij vleesveehouders verkocht zullen worden aan melkveehouders, omdat vleesveehouders toch fosfaatrechten nodig hebben om te kunnen produceren.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week. De verhoging van het afromingspercentage zal op zijn vroegst volgende week woensdag ingevoerd kunnen worden.