Bel en Hochwald houden melkprijs april stabiel

Kaasmaker Bel Leerdammer en Hochwald Foods in Bolsward houden beide de melkprijs voor april gelijk.

Leveranciers van Bel Leerdammer ontvangen een kale melkprijs van € 34,73 per 100 kilo. Inclusief weidegang- en duurzaamheidspremies bedraagt de maximale prijs 37,33. Bij Hochwald bedraagt de kale melkprijs € 34,32 per 100 kilo. Daar bovenop kan tot € 2,25 aan toeslagen worden ontvangen. De gemiddelde melkprijs over april bedraagt ongeveer € 34,20. Dat is zo’n 30 cent lager dan gemiddeld over maart.

Alle genoemde melkprijzen zijn exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.