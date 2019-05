Zuivelbedrijf Özgazi in Etten-Leur moet bijna € 196.000 plus wettelijke rente betalen aan een groep van 33 leden van DeltaMilk.

Dit heeft de rechter in Den Bosch bepaald in een zaak in hoger beroep. De veehouders hebben melk geleverd over de jaren 2008 tot en met 2010. Ze vorderden € 1,25 per kilo extra melkgeld extra. De rechter acht een vijfde daarvan toewijsbaar.