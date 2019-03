Strengere regels voor import Belgische nuka‘s

Strengere controles aan de grens, betere ontsmetting van transporten en een selectievere toelating van dieren. Vooral kalverhouders krijgen ermee te maken.

Dit zijn vooralsnog de voornaamste gevolgen van de uitbraak van blauwtong in België en de daaropvolgende instelling van een nationaal beperkingsgebied. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verscherpt het toezicht en heeft op haar website een protocol gepubliceerd over het vervoer van herkauwers in verband met blauwtong.

Strenge exportregels vanuit België

Vanuit België zelf gelden alvast strenge exportregels. Enkel ‘veilige’ dieren kunnen geëxporteerd worden, zo is volgens de Boerenbond vastgesteld. Veilige dieren zijn:

Dieren die rechtstreeks afgevoerd worden naar een buitenlands slachthuis, waarvoor goedkeuring gegeven is door de bevoegde autoriteiten in het land van bestemming. Correct gevaccineerde en virus-vrije dieren. Dat zijn

- dieren die jaarlijks opnieuw zijn gevaccineerd en uiterlijk 60 dagen voor vertrek (of wanneer PCR-onderzoek aantoont dat geen virus in de bloedbaan zit). Alleen de bedrijfsdierenarts mag de dieren gevaccineerd hebben en de arts moet dit bevestigen.

- dieren waarbij bewezen kan worden dat ze beschermd zijn door antistoffen tegen BTV type 8 door twee bloedtesten (antistoffen 2x of antistof-antigen).

Ook handelsbeperkingen voor mestkalveren en nuka‘s

De handelsbeperkingen gelden ook voor dieren bestemd voor mestkalveren en voor nuka‘s. Van de laatste categorie gingen er in de eerste 11 weken bijna 28.000 naar Nederland. Invoer van vleesvee vanuit België is beperkt. Het FAVV onderhandelt met onder meer Nederland en Duitsland over versoepeling van de handel in deze dieren.