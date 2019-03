Honderden rechtszaken intrekking fosfaatrechten

De stapel met fosfaatrechtzaken wordt groter en groter. Naast meer dan 1.200 juridische procedures over de toekenning van fosfaatrechten blijkt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ook nog eens honderden rechtszaken op de plank te hebben liggen over, al dan niet ten onrechte, ingetrokken fosfaatrechten. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van het CBb dinsdag 5 maart.

Mocht het ministerie de definitie van jongvee aanpassen tijdens de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel? Die vraag staat centraal bij 3 proefzaken over de herbeschikkingen van fosfaatrechten die, volgens het ministerie, ten onrechte waren toegekend aan vleesveehouders. In een marathonzitting van 4 uur probeerde het CBb duidelijk te krijgen waarom jongvee wel of geen fosfaatrechten toegekend krijgt.

Is beleidsregel een wijziging of verduidelijking van de wet?

Volgens de 3 advocaten, Kroon, Goumans en Kleijwegt, die ieder een veehouder bijstaan, heeft LNV ten onrechte in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee de definitie van melkvee, zoals deze in artikel 1 van de Meststoffenwet staat, uitgebreid. In de beleidsregel is de voorwaarde gesteld dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als ze ook gaan afkalven. Kroon: “Dit is een impliciete wetswijziging en geen uitleg hoe om te gaan met de wet.” Goumans: “De I&R-registratie hoort leidend te zijn voor toekenning van fosfaatrechten, achteraf veranderen van diercategorie 101 en 102 kan helemaal niet, dat is in strijd met de wet.” LNV ziet dit anders, volgens een jurist van het ministerie staat de beleidsregel toe de wet te interpreteren. De beleidsregel is volgens LNV een verduidelijking van de wet wat onder jongvee voor de fosfaatrechten verstaan moet worden. Dit was nodig omdat de definitie van melkvee in de wetgeving niet duidelijk was, stelt de LNV-jurist.

Verduidelijking door beleidsregel niet nodig

Een van de CBb-rechters wijst LNV erop dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten toch duidelijk de suggestie wordt gewekt dat de fosfaatrechten op basis van de definitie melkvee uit die wet zou worden toegekend. En dat er destijds blijkbaar geen onduidelijkheid bestond die in een beleidsregel opgelost moest worden. Op deze opmerking van de rechter komt LNV niet met een verdere onderbouwing van de noodzaak de wet ‘te verduidelijken’. Hierop trekt de CBb-rechter de conclusie dat het dus gaat om wat er ten tijde van de invoering van de Meststoffenwet bedoeld is te definiëren onder melkvee en niet zoals de beleidsregel het in een latere fase interpreteert.

Dat de fosfaatrechten teruggehaald moesten worden omdat het anders onrechtmatige staatssteun zou zijn, zoals LNV beweert, wordt door de advocaten bestreden. Kroon: “De definitie jongvee is door de minister in eerste instantie zo gekozen en afgewogen dat jongvee voor zowel melkvee- als vleesveehouderij valt onder het stelsel van fosfaatrechten.” Volgens Kroon heeft de Europese Commissie op basis van die gegevens geoordeeld dat het toelaatbare staatssteun is.

Op 16 april doet het CBb uitspraak.