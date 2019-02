Scheuren van bemest vanggewas kost gebruiksruimte

Veehouders op derogatiebedrijven moeten nu goed nadenken wat ze gaan doen met hun vanggewas met meer dan 50% grasaandeel, dat ze vorig jaar na de maisteelt hebben gezaaid.

Eerst bemesten en vervolgens maaien om dan de stoppel onder te ploegen voor het inzaaien van de mais kost namelijk 65 kilo stikstofgebruiksruimte.

Regels scheuren grasland

Veel veehouders zaaien na de maisteelt, of tijdens de maisteelt in de vorm van onderzaai, een vanggewas in de vorm van grassen. Op derogatiebedrijven op zand en lössgrond is dit ook verplicht. Vaak wordt Italiaans raaigras of rietzwenkgras ingezet. In het voorjaar wordt dan de keuze gemaakt om deze rond half maart onder te ploegen, of het vanggewas te bemesten en eerst rond eind april, begin mei te maaien en vervolgens te ploegen voor inzaai van mais.

De regels rondom scheuren en onderploegen luisteren echter nauw.

Uitleg ministerie

Het ministerie meldt het volgende:

Als de veehouder het gras alleen maait en geen bemesting toepast, geldt het onderploegen niet als het scheuren van tijdelijk grasland.

als het scheuren van tijdelijk grasland. Als de veehouder het gras eerst bemest of andere maatregelen neemt om de opbrengst te verhogen, daarna maait en vervolgens onderploegt, geldt dit wel als het scheuren van tijdelijk grasland.

als het scheuren van tijdelijk grasland. Op derogatiebedrijven geldt echter dat scheuren van grasland in de periode 1 februari tot en met 10 mei met aansluitend inzaai van mais betekent dat de veehouder met een korting van 65 kilo stikstofgebruiksruimte per hectare moet rekenen over de oppervlakte die gescheurd is.

Foutje

Het ministerie meldt ook dat deze laatste maatregel per ongeluk vanaf 1 januari 2019 voor alle landbouwers ingegaan is via een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Dat was niet de bedoeling en wordt zo snel mogelijk hersteld in de URM. De korting van 65 kilogram geldt in 2019 alleen voor derogatiebedrijven.

