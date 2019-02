SGP: stikstofproductie veehouderij niet boven plafond

SGP heeft ernstige twijfels of de stikstofproductie van de veehouderij wel boven het stikstofplafond zit, zoals CBS vorige week bekend maakte.

Volgens de prognosecijfers voor de stikstof- en fosfaatproductie van de veehouderij ligt de fosfaatproductie ruim onder het plafond, maar is de stikstofproductie nog te hoog om aan de derogatie-voorwaarden te doen. Met een productie van 506,1 miljoen kilo stikstof is het 0,3% boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.

Niet eens met conclusies

SGP is het niet eens met de conclusies van CBS en minister Carola Schouten van landbouw. “De minister suggereert dat het stikstofplafond is overschreden. Dat is een verkeerde weergave van de werkelijkheid”, aldus SGP. De partij verwijst naar afspraken met Brussel dat bij de stikstof- en fosforgehalten in ruwvoer uit mag worden gegaan van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, met weglating van de 2 extremen. “Het CBS geeft wel die berekening voor 2017 weer, maar níet voor 2018. Dat betekent dat je de productie in 2018 niet zomaar met het stikstofplafond mag vergelijken zoals het ministerie doet. Als je het gemiddelde N en P gehalte over de afgelopen 5 jaar neemt, met weglating van de 2 extremen, waaronder 2018, dan duikt de stikstofproductie volgens onze inschatting onder het plafond”, zegt SGP.

De partij vindt dat Schouten onterecht dreigt met een nieuwe korting, zoals ze doet in haar brief aan de Tweede Kamer. Schouten legt daarin de bal bij de sector om te zorgen dat de stikstofproductie snel onder het plafond komt, om een nieuwe generieke korting te voorkomen.

In gesprek over huidige aanpak

SGP vindt het hoog tijd om in gesprek te gaan over de huidige aanpak, waarin alleen wordt gestuurd op fosfaat, terwijl dat stikstof omhoog stuwt en over de gemaakte berekeningen en gehanteerde cijfers en normen. Zo worden op dit moment oude forfaitaire normen gebruikt, omdat het gebruiken van de actuele normen volgens het ministerie negatieve gevolgen zou hebben. SGP is stellig. “We hebben nu geen goed gevoel over de gang van zaken”, aldus de partij.

SGP vindt het wrang dat melkveehouders te maken hebben gehad met een generieke korting of in de knel zitten, terwijl er wel ruimte is.

Op de berekeningen komt meer kritiek. Sectororganisaties NMV en LTO zijn ook benieuwd naar de achtergrond en uitleg van de berekeningen van CBS.