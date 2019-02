Friesland introduceert ook geitenstop

De provincie Friesland heeft donderdag per direct nieuwvestiging en uitbreiding van geitenbedrijven verboden.

Provinciale Staten hebben het besluit tot de geitenstop maandag al in het geheim genomen. Het was op advies van de GGD. In 2017 en 2018 steeg het aantal geitenbedrijven in Friesland van 44 naar 63. De stop betekent ook dat er in een straal van 2 kilometer om de bedrijven geen nieuwe huizen mogen komen.

76% meer geiten in Friesland sinds 2013

In 2018 waren er 23.526 geiten in Friesland, waarvan 16.544 melkgeiten. Tussen 2017 en 2018 nam het aantal met ruim 3.000 geiten toe. In 2018 groeide het aantal melkgeiten met 18%. De totale groei in de provincie bedraagt 76% sinds 2013. Het aantal geiten is landelijk gezien in een jaar tijd met ruim 64.000 (12%) gegroeid tot ruim 597.000. Er zijn landelijk nu 45% meer geiten dan 5 jaar geleden. Het Friese aandeel in deze landelijke cijfers is 3,9%.