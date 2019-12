Milcobel houdt melkprijs weer gelijk

Milcobel houdt de november-melkprijs voor de derde opeenvolgende maand gelijk op € 33,65 per 100 kilo.

Dit is de kale prijs ex btw, bij 1,1 miljoen kilo per jaar en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Tot en met november betaalt Milcobel gemiddeld € 33,56 per 100 kilo, 40 cent minder dan vorig jaar.

Leden Milcobel ontevreden

Leden zijn ontevreden over de volgens hen achterblijvende melkprijs, te meer omdat amper toeslagen zijn bij te verdienen. Adviesbureau McKinsey is ingehuurd voor advies over mogelijke verbetering van de rendementen en uitbetaalprijs. Volgens bestuur en directie wordt nog een te groot deel van de productie als bulk weggezet.

Komende woensdag spreekt het bestuur zich uit over eventueel door te voeren aanpassingen binnen het bedrijf.