Gebruik kruisingsrassen neemt weer iets toe

Over boekjaar 2019, van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, is het aandeel van de buitenlandse melkveerassen gestegen naar 8,2%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van CRV-jaarstatistieken.

In totaal zijn 1.984.000 inseminaties verricht met sperma van fokstieren (exclusief vleesvee). Daarvan waren er 163.000 van andere melkveerassen dan Holstein.

Meer inseminaties buitenlandse melkveerassen

De groei van de buitenlandse melkveerassen startte pas echt rond 2005. In 2007 lag het percentage inseminaties van de buitenlandse melkveerassen op 3% van het totaal. Dat groeide gestaag door naar een maximum van 10,7% in 2013, waarna weer een daling inzette. In 2017 lag het percentage op 7,5%, maar dat is dit jaar dus weer toegenomen, naar 8,2%.

Fleckvieh

Van het Fleckvieh-ras worden nog altijd de meeste inseminaties verricht, met afgerond 68.500 rietjes. Dat is gelijk aan het aantal inseminaties in 2018.

Daarna volgt Montbéliarde met ruim 29.000 inseminaties. Montebéliarde wordt volop gebruikt in de Procross-kruisingen. Het aantal inseminaties van Montbéliarde heeft rond 2011-2013 veel hoger gelegen, maar dat was vooral het effect van de veelgebruikte stier Reladon. In die periode werd er jaarlijks tussen de 40.000 en 50.000 inseminaties verricht van deze stier.

Omdat zijn vader een Montbéliarde-stier is, werden de inseminaties ook aan het Montbéliarde-ras toegeschreven, terwijl inzet van deze stier niet bedoeld is om te kruisen.

Stijgende lijn Brown Swiss

Ook Brown Swiss zit weer in de lift. Twee jaar geleden daalde het aantal inseminaties net onder de 20.000, maar nu mag het ras zich verheugen in 26.500 inseminaties. Van de Scandinavische roodbonte stieren (verzameld uit Deens, Zweeds en Noors roodbont) zijn ruim 24.000 inseminaties verricht.

Jersey groeit relatief sterk

Het kleinste ras, in omvang en verschijning, is Jersey. Maar dit ras maakt als enige al wel enige jaren achtereen een relatief hoge groei door met tot nu toe meer dan 15.000 inseminaties. In 2014 was dat nog niet de helft.