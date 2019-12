Cono Kaasmakers verhoogt de melkprijs over november met 61 cent per 100 kilo naar € 35,71.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw bij 1,1 miljoen kilo per jaar, na aftrek van 5 cent per 100 kilo; voor ZuivelNL.

De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen bedraagt € 40,21 per 100 kilo.Tot en met november betaalt Cono een gemiddelde kale melkprijs van € 34,94 per 100 kilo.