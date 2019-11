Europese melkprijs stijgt in september

De Europese voorschotmelkprijzen stonden in september op gemiddeld € 33,56 per 100 kilo. Daarmee ligt de prijs 20 cent boven de gemiddelde melkprijzen in augustus.

Ten opzichte van september vorig jaar ligt de prijs € 1,08 per 100 kilo lager. Dat blijkt uit de Europese melkprijzenvergelijking van LTO Nederland, ZuivelNL en European Dairy Farmers. Hogere melkprijzen in buitenland duwen Europese notering omhoog Dat de gemiddelde melkprijs een stijging laat zien, komt vooral door de prijsstijging bij Saputo Dairy UK. Daar ging de prijs, als gevolg van een seizoenstoeslag, met € 2,50 per 100 kilo omhoog. Voor het eerst sinds lange tijd hebben Milcobel en de Ierse ondernemingen Dairygold en Glanbia de melkprijzen verhoogd. Die prijzen gingen met 50 cent per 100 kilo omhoog. Voor komende tijd worden redelijk stabiele melkprijzen verwacht De verwachting is dat de gemiddelde melkprijs de komende maanden weinig gaat veranderen. Arla heeft voor oktober een lichte prijsdaling laten zien van 10 cent, terwijl in november een stabiele prijs wordt gehanteerd. FrieslandCampina verlaagde in oktober weliswaar met 20 cent, maar gaat in november weer met 70 cent omhoog. De melkprijs van DMK blijft gelijk in oktober.