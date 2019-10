Hochwald houdt melkprijs september gelijk

Zuivelbedrijf Hochwald Foods houdt de melkprijs voor september voor de vijfde maal op rij gelijk.

Leveranciers ontvangen een kale melkprijs van € 33,93 per 100 kilo. Maximaal kunnen ze € 36,23 per 100 kilo ontvangen.

Dit is de melkprijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL en bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

35 cent boven gemiddelde ‘kale’ melkprijs

Gemiddeld, tot en met september, ontvangen de Hochwald-leveranciers een kale melkprijs van € 34,31 per 100 kilo. Dat is 35 cent boven de gemiddelde ‘kale’ melkprijs. Die bedraagt tot en met september € 33,96 per 100 kilo. De gemiddelde maximale melkprijs bedraagt € 37,28 per 100 kilo.