FrieslandCampina zoekt nieuwe kansen in VS

FrieslandCampina hoopt te profiteren van nieuwe regels in de Verenigde Staten en heeft zich daarom laten certificeren van de standaard van het ‘Non-GMO Project’.

Dit meldt de onderneming aan haar leden. Het Non-GMO Project is het grootste Non-GMO keurmerk in de Verenigde Staten. Ook in de VS wordt GMO-vrij een steeds belangrijkere zaak. Vanaf 2021 is het in de VS wettelijk verplicht om op etiketten van voedingsmiddelen te vermelden of ze ingrediënten bevatten die genetisch gemodificeerd zijn. FrieslandCampina Ingredients ziet mogelijkheden om zijn marktaandeel in de VS te laten groeien via deelname aan het project.

95% dagelijkse voer GMO-vrij

Een van die criteria is dat tenminste 95% van het dagelijkse voer van melkkoeien GMO-vrij is. Dit geldt per afzonderlijke component van het rantsoen. FrieslandCampina hanteert een witte lijst van veevoerbedrijven en daarnaast is het gebruik van veevoer met Foqus planet in beeld en wordt dit in de hele keten goed geborgd. Daarmee kan de onderneming aantonen dat aan de eisen van de standaard van het Non-GMO Project kan worden voldaan.

Geen extra inspanningen

Alle melkveebedrijven die leveren aan FrieslandCampina voldoen aan de eisen van de Non-GMO Project standaard. Ze hoeven dus geen extra inspanningen te leveren. Wel kan het betekenen dat bijvoorbeeld bij een bedrijfsbeoordeling gekeken kan gaan worden naar voeraankopen.