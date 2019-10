Met CalfExpert vier kalveren tegelijk individueel voeren

Holm & Laue neemt de nieuwe kalverdrinkautomaat CalfExpert mee naar RMV Hardenberg.

Deze automaat is in staat vier kalveren gelijktijdig te laten drinken, maar ook dat ieder kalf zijn vers aangemengde persoonlijke portie krijgt.

16 verschillende recepten mengen

Met de automaat kunnen 16 verschillende recepten worden gemengd, twee soorten melkpoeder, volle koemelk en twee soorten medicijnen, en dit alles door elkaar, single, per groep of per kalf. De CalfExpert werkt met een periode van 24 uur hetgeen ervoor zorgt dat elk kalf zijn portie verdeeld over de dag kan drinken.

