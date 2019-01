Melkproductie in 2018 3% lager

De Nederlandse melkveehouderij heeft in 2018 3% minder melk geproduceerd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In totaal werd 13,88 miljoen ton melk geproduceerd.

Dat de melkproductie vorig jaar lager uit zou vallen dan in eerdere jaren werd gaandeweg het jaar al wel duidelijk. Door de fosfaatwetgeving was de omvang van de veestapel kleiner en daar kwam ook nog eens een gortdroge zomer bij. De productie per dag daalde in oktober zelfs naar het laagste niveau sinds de afschaffing van het melkquotum.

Melkquotum

Naast het feit dat er minder melk werd geproduceerd ten opzichte van 2017, ligt de productie ook onder het niveau van 2016. De productiecijfers blijven nog wel duidelijk boven die van 2015. Het verschil met dit jaar is meer dan 500.000 ton. De productiecijfers van eerdere jaren vallen duidelijk lager uit vanwege het melkquotum destijds.

Productie groeit in december

Hoewel de productie vorig jaar vanaf mei een dalende trend liet zien, is er in december juist wat meer melk geleverd. De dagproductie ging naar 36.400 ton, terwijl dat in november nog 35.560 ton per dag was. Ook ging het vetpercentage omhoog naar 4,54%. Gemiddeld lag het vetpercentage vorig jaar op 4,38%. Het laagste percentage sinds 2014.