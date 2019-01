CBb: schorsing bio-boer om weidegang terecht

Toezichthouder Skal heeft juist gehandeld door het bio-certificaat van een melkveehouder voor 2 maanden te schorsen, omdat hij zich na 7 waarschuwingen nog niet aan de eis tot volledige weidegang hield. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Skal had de boer, die sinds 1995 biologisch veehouder is, eerder gewaarschuwd dat het bio-certificaat mogelijk zou worden ingetrokken. Die stap nam Skal niet, maar in juli 2016 kondigde ze wel aan dat het certificaat voor 2 maanden zou worden geschorst.

‘Schade buitenproportioneel’

De veehouder ging in beroep. Eerst bij Skal zelf, daarna bij het CBb. De veehouder meent dat de schade door de schorsing buitenproportioneel was en dat hij zich niet tijdig had kunnen voorbereiden op het besluit. Het CBb verwierp beide argumenten.

Vage redenen

Er was immers gewaarschuwd, en dat meer dan eens. De reden waarom telkens geen of te weinig dieren in de wei liepen ten tijde van de Skal-controles blijft vaag. De veehouder noemde een kapotte melkrobot en te slecht weer om het vee buiten te laten. De eis is echter dat melkvee op biologische bedrijven te allen tijde toegang moet hebben tot weidegang.