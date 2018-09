RVO.nl opent ‘jacht’ op fosfaatrechten vleesveehouders

Vleesveehouders en stoppers die fosfaatrechten hebben toegekend gekregen, lijken steeds meer in de problemen te komen.

Door een niet-sluitende definitie van wat melkvee is, hebben vleesveehouders ook fosfaatrechten toegekend gekregen. Volgens advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten en Notarissen in Nijmegen probeert RVO.nl in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) op alle mogelijke manieren fosfaatrechten uit de markt te halen.

Brief van landbouwminister Schouten

Na 3 maanden onduidelijkheid gaf landbouwminister Schouten in een brief van 29 maart aan dat via een beleidsregel duidelijkheid wordt verschaft of voor jongvee rechten nodig zijn. Bovendien is in die brief een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders aangekondigd. Goumans: “Die brief kan volgens LNV gezien worden als een waarschuwing dat vleesveehouders te maken zullen krijgen met intrekking van de toegekende fosfaatrechten.”

Na 3 maanden onduidelijkheid gaf landbouwminister Schouten in een brief van 29 maart aan dat via een beleidsregel duidelijkheid wordt verschaft of voor jongvee rechten nodig zijn. - Foto: ANP

Problemen bij verkoop fosfaatrechten

Volgens de advocaat komen nu veel vleesveehouders in de problemen als ze hun fosfaatrechten in de tussentijd verkocht hebben in de veronderstelling ze zelf toch niet nodig te hebben. “Daarbij houdt RVO.nl zich zelf niet eens aan die datum van 29 maart. Ik voer nu een procedure voor een vleesveehouder die voor die datum zijn fosfaatrechten al verkocht heeft en nu te maken krijgt met het terugeisen van die rechten door RVO.nl.”

De situatie is des te lastiger omdat de kopende partij de vleesveehouder houdt aan de levering van de fosfaatrechten, aldus Goumans.

Ook fosfaatrechten bij stoppers terughalen

Volgens de advocaat hangt ook stoppers die meegedaan hebben aan de stoppersregeling voor melkveehouders een dergelijk doemscenario boven het hoofd. RVO.nl is ook van plan bij stoppers de toegekende fosfaatrechten terug te halen.