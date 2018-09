Mastitisverwekker het best selectief bestreden

Selectieve behandeling van droogstaande melkkoeien met antibiotica lijkt een van de belangrijkste oorzaken dat geen sprake is van opkomst of versterking van resistentie tegen mastitisverwekker Staphylococcus aureus.

Dit constateren Olav Osteras en Maria Sanchez Mainer. De eerste is voorzitter van het permanente comité voor diergezondheid en dierenwelzijn bij de International Dairy Federation, de tweede is daar onderzoeker.

Klinische mastitis sterk afgenomen

Genoemde ziekteverwekker is de meest voorkomende veroorzaker van mastitis bij melkvee wereldwijd, maar dankzij een gerichte bestrijding is het voorkomen van klinische mastitis in de voorbije 10 jaren over vrijwel de gehele linie sterk afgenomen.

Gerichte behandeling

Osteras en Mainar constateren dat veel melkveehouders en ook dierenartsen naar hun gevoel nog graag het zekere voor het onzekere nemen en het liefst een bredere behandeling tegen mastitis zouden kiezen. Toch is een gerichte behandeling van een deel van de koeien een veel betere bestrijdingswijze.

Wat het effect van een selectieve bestrijding is op andere mastitisverwekkers, moet nog verder worden onderzocht, stellen de onderzoekers.