Boterprijs ZuivelNL opnieuw iets terug

De boternotering van ZuivelNL zakt opnieuw. Deze week levert de prijs € 4 in waarmee een prijsniveau van € 548 per 100 kilo wordt bereikt.

Een jaar terug tikte de boterprijs in deze week nog bijna de € 700 aan.

Hoewel de prijs voor boter dus opnieuw een daling laat zien, zijn de mutaties in de afgelopen weken niet heel erg groot. Ten opzichte van begin augustus staat de prijs zelfs nog een dikke € 20 hoger. Op de spotmarkt voor boter worden nog wat lagere prijzen genoemd van rond de € 510 per 100 kilo. Toch lijkt een flinke daling van de prijs niet in aantocht.

Ook notering mageremelkpoeder terug in prijs

Naast een dalende boterprijs ging ook de notering voor mageremelkpoeder voor veevoer iets in prijs terug naar € 138 per 100 kilo. De overige noteringen van ZuivelNL kwamen niet in beweging. Mageremelkpoeder voor consumptie bleef staan op € 165, terwijl voor vollemelkpoeder de prijs op € 285 ligt. Weipoeder noteerde stabiel op € 78 per 100 kilo.