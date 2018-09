Bel Leerdammer houdt melkprijs gelijk

Kaasmaker Royal Bel Leerdammer houdt de melkprijs voor de maand augustus stabiel. Leveranciers ontvangen daarmee een kale melkprijs van € 34,87 exclusief btw per 100 kilo.

Dit is bij een jaaraanvoer van 800.000 kilo melk en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. Bij een aanvoer van 1,1 miljoen kilo (+20 cent) en maximale toeslagen, kan de prijs oplopen tot € 37,58 per 100 kilo.

Bel Leerdammer betaalt een weidepremie van € 2,00 per 100 kilo melk, die maandelijks wordt uitgekeerd. De duurzaamheidspremie van maximaal 60 cent per 100 kilo melk wordt achteraf betaald.

Melkprijs inclusief toeslagen € 37,85 per 100 kilo

Tot en met augustus betaalt Bel een gemiddelde (kale) melkprijs van € 35,05 per 100 kilo. Inclusief toeslagen kan die oplopen naar € 37,85 per 100 kilo.