Veel meer schapen gedood door wolven

Het aantal schapen dat dit jaar door wolven is gedood, ligt nu al fors hoger dan voorgaande jaren. Dit jaar zijn er al zeker 134 schapen gedood door een wolf, tegenover 21 vorig jaar, blijkt uit cijfers van BIJ12/Faunafonds.

Van 4 dode schapen moet DNA-onderzoek nog uitwijzen of een wolf inderdaad de dader was.

De afhandeling van schade die wolven toebrengen, is door de provincies uitbesteed aan het BIJ12/Faunafonds. Vorig jaar werd ruim € 10.000 uitgekeerd aan schapenhouders. Dit jaar ligt het bedrag vooralsnog op een kleine € 15.000. Voor een flink aantal schapen moet nog worden bepaald op hoeveel schadevergoeding hun eigenaren recht hebben.

Draaiboek Wolf moet provincies helpen

In 2016 waren er wel meldingen, maar uit onderzoek kwam vast te staan dat wolven niets met de dode dieren te maken hadden. In 2015, het jaar dat de wolf na ruim 150 jaar afwezigheid voor het eerst weer in Nederland opdook, bleken 8 schapen te zijn gedood door een wolf. Daarvoor werd € 1.515 uitgekeerd.

Eind juli werd bekend dat het zogenoemde Draaiboek Wolf snel wordt aangepast. Dit draaiboek moet provincies helpen om te gaan met de terugkeer van de wolf in Nederland. Er staat onder meer in wat te doen met de kosten die worden gemaakt voor preventieve maatregelen.

Donderdag werd bekend dat 26 schapen die in juni in Overijssel omkwamen, ook slachtoffer zijn geworden van een wolf.