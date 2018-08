Melkaanvoer daalt richting 38.000 ton per dag

De melkaanvoer in Nederland is in juli afgenomen tot iets meer dan 38.000 ton melk per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De laatste keer dat de productie in de buurt van deze aantallen kwam, was in september vorig jaar.

In totaal werd in juli 1,179 miljoen ton melk geleverd. Daarmee wijkt de productie niet veel af van de productie in juni. Toen werd 1,176 miljoen ton geproduceerd. Ten opzichte van juli vorig jaar blijft de productie wel achter, want in dezelfde maand vorig jaar werd nog 1,193 miljoen ton melk geleverd. Gezien de krimp in de melkveestapel is dit geen vreemde ontwikkeling.

Het gemiddelde vetpercentage lag in juli op 4,14 (48.842 ton). Dat is iets hoger dan in juni, want toen was het vetpercentage nog 4,11. De verwachting is dat het vetpercentage de komende maanden wel weer wat aan zal trekken.