LNV bevestigt gesprekken met EU over knelgevallen

Het ministerie van landbouw bevestigt dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd met de Europese Commissie over de knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel.

Of er zicht is op een oplossing voor de bedrijven, kan het ministerie niet zeggen. “We willen geen verwachtingen scheppen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Na de zomer zal minister Carola Schouten van landbouw de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken.

Geen extra fosfaatrechten

Eurocommissaris Margrethe Vestager antwoordde in reactie op schriftelijke vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik dat ontheffingen voor het houden van melkvee zonder fosfaatrechten of het uitgeven van extra fosfaatrechten niet mogelijk is binnen de bestaande regelingen. Wel is het toegestaan rechten te verdelen op basis van de verwachte behoefte van ondernemers.

Schreijer-Pierik roept de politici in Den Haag en Brussel op om samen snel tot een oplossing te komen. Uit de antwoorden van Vestager valt op te maken dat ze welwillend is om mee te werken aan een oplossing, binnen de kaders die er zijn.