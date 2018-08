FrieslandCampina verhoogt garantieprijs naar € 37

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs voor gangbare melk in september met € 1,25 naar € 37 per 100 kilo. De biologische garantieprijs wordt met € 2,25 verhoogd naar € 47 per 100 kilo.

Als reden voor de verhoging noemt FrieslandCampina dat de zuivelbedrijven waar FrieslandCampina zich aan spiegelt, hun zullen prijzen verhogen omdat de markt positief gestemd is. Bij de prijs voor biologische melk is sprake van een correctie omhoog.

FrieslandCampina neemt voortouw

Hoewel FrieslandCampina verwacht dat concurrenten hun melkprijs ook zullen gaan verhogen, neemt FrieslandCampina deze maand wel het voortouw. Concurrent Arla verhoogde de melkprijs in augustus met € 1,03 naar € 34,24 per 100 kilo (bij een jaarlevering van 800.000 kilo per jaar). Toen hield FrieslandCampina de melkprijs gelijk op € 35,56 per 100 kilo (ook bij een jaarleverantie van 800.000 kilo). Voor september houdt Arla de melkprijs gelijk en ziet FrieslandCampina aanleiding om te verhogen. Van de Duitse en Nederlandse concurrentie zijn nog geen september-melkprijzen bekend.

Sinds het prijsdal in mei heeft FrieslandCampina de prijs voor gangbare melk nu in totaal met € 3 per 100 kilo verhoogd. De prijs voor biologische melk zat bij FrieslandCampina in augustus in een dip.